La décla lunaire du président de la Fédération marocaine sur Yamal

On les collectionne vraiment dans cette Coupe du monde. Après Schweinsteiger, la sénatrice paraguayenne ou encore l’ancien international yougoslave, c’est au tour du président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, d’y aller de son dérapage. Alors que Lamine Yamal a choisi de représenter l’Espagne plutôt que le pays d’origine de son père, la pilule n’a visiblement toujours pas l’air d’être passée du côté du royaume chérifien.

« Je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel »

Rappelons que le nom complet de l’ailier du Barça est Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Pas de Jamel dans les environs mais Lekjaa a sûrement voulu faire passer un message en changeant son prénom. « Mais moi, je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel », a-t-il lâché dans un entretien accordé à Onze Mondial. « Le choix de Jamel, on l’a respecté, on ne l’a jamais contesté, continue-t-il. On n’a jamais changé de comportement envers Jamel, ni sa famille. »

Gare au potentiel Maroc-Espagne en demies.

Le tableau des quarts de finale se précise