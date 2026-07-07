S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Maroc

La décla lunaire du président de la Fédération marocaine sur Yamal

MJ
48 Réactions
La décla lunaire du président de la Fédération marocaine sur Yamal

On les collectionne vraiment dans cette Coupe du monde. Après Schweinsteiger, la sénatrice paraguayenne ou encore l’ancien international yougoslave, c’est au tour du président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, d’y aller de son dérapage. Alors que Lamine Yamal a choisi de représenter l’Espagne plutôt que le pays d’origine de son père, la pilule n’a visiblement toujours pas l’air d’être passée du côté du royaume chérifien.

« Je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel »

Rappelons que le nom complet de l’ailier du Barça est Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Pas de Jamel dans les environs mais Lekjaa a sûrement voulu faire passer un message en changeant son prénom. « Mais moi, je ne connais pas d’Espagnol qui s’appelle Jamel », a-t-il lâché dans un entretien accordé à Onze Mondial.  « Le choix de Jamel, on l’a respecté, on ne l’a jamais contesté, continue-t-il. On n’a jamais changé de comportement envers Jamel, ni sa famille. »

Gare au potentiel Maroc-Espagne en demies.

Le tableau des quarts de finale se précise

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 48 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
image-removebg-preview1-e1678871245119
Gianni Infantino, the president of FIFA during the 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center, Doha. Picture date: Thursday March 31, 2022. - Photo by Icon sport - Photo by Icon Sport
Gianni Infantino, the president of FIFA during the 72nd FIFA Congress at the Doha Exhibition and Convention Center, Doha. Picture date: Thursday March 31, 2022. - Photo by Icon sport - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2034
  • Arabie saoudite
« Une fois le Mondial attribué, il sera plus difficile de protéger les droits humains en Arabie saoudite »

« Une fois le Mondial attribué, il sera plus difficile de protéger les droits humains en Arabie saoudite »

« Une fois le Mondial attribué, il sera plus difficile de protéger les droits humains en Arabie saoudite »
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Hors-série spécial Afrique

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Cristiano Ronaldo jouera-t-il la Coupe du monde 2030 ?

Oui
Non
Fin Dans 13h
108
14
14
Revivez États-Unis-Belgique (1-4)
Revivez États-Unis-Belgique (1-4)

Revivez États-Unis-Belgique (1-4)

Revivez États-Unis-Belgique (1-4)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.