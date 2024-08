L'Espagne prive le Maroc d'une finale

Maroc 1-2 Espagne

Buts : Rahimi (36eSP) pour les Lions de l’Atlas // López (66e), Sánchez (85e) pour la Rojita

L’Espagne reste définitivement la reine des compétitions en sélection.

Longtemps bousculée par le Maroc, l’Espagne a renversé la tendance en deuxième période pour remporter la première demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024 (1-2), ce lundi. Avant que la France ne dispute la sienne face à l’Égypte à 21h, les joueurs de la Rojita ont dû s’employer pour se hisser en finale.

Menés au score dès la demi-heure de jeu sur un penalty de Soufiane Rahimi, les Espagnols ont dû se réveiller dans le second acte, malgré deux belles occasions dans le très long temps additionnel de la première période. Ils ont alors davantage tenu le ballon, sollicitant le gardien marocain par une frappe de Pablo Barrios. Fermín López, lui, a profité d’un cafouillage pour égaliser, tandis que le siège continuait devant la surface adverse. Eliesse Ben Seghir a raté une grosse occasion avant que Juanlu Sánchez ne sanctionne le Maroc dans le sprint final. Certains supporters sont entrés sur la pelouse, en vain puisque, cette fois-ci, le match est bel et bien terminé et c’est l’Espagne qui s’impose.

