La France talonne toujours l’Argentine au classement FIFA

Mis à jour après la dernière trêve internationale, le nouveau classement FIFA est tombé ce jeudi et reste quasi inchangé en octobre. Forte de ses succès récents en Copa América et à la Coupe du monde, l’Argentine caracole toujours en tête, devant la France. L’Espagne championne d’Europe complète le podium. Derrière, ça ne bouge pas non plus pour l’Angleterre, le Brésil et la Belgique, respectivement quatrième, cinquième et sixième. Premiers changements, le Portugal souffle la septième place aux Pays-Bas et l’Italie la neuvième à la Colombie.

🇵🇹 and 🇮🇹 move up a spot in the latest #FIFARanking! 📊 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 24, 2024

Malgré ses victoires face à la Bosnie et aux Pays-Bas, l’Allemagne reste aux portes du top 10. Le Maroc, première nation africaine, est treizième, rejoint dans le top 20 par le Sénégal.

Emiliano Martinez peut continuer à chambrer.

