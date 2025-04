La FFF va organiser son premier tournoi des fiertés

Si t’es fier du tournoi des fiertés, frappe dans tes mains, clap, clap.

Le samedi 18 mai, la FFF va organiser à Clairefontaine son premier tournoi des fiertés, rapporte L’Équipe ce mardi. Programmé au lendemain de la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, ce tournoi de football à sept sur demi-terrain réunira huit équipes mixtes (ouvert à toutes les orientations sexuelles) dont le Marseille United Sport pour Toustes (le MUST), le Paris Arc-en-ciel, le FC Beauvais ou encore le RC Chambéry.

Objectif un représentant dans chaque ligue

« Ce tournoi est bien entendu symbolique, car il s’agit du premier mis en place par la Fédération, mettant fin ainsi à indifférence et détachement à la cause LGBTI. Il était temps », explique au quotidien Jean-Bernard Moles, coprésident du Cleved (Comité de lutte envers les VSS et les discriminations) de la FFF. Le tournoi sera parrainé par l’ex-footballeur et consultant Olivier Rouyer, l’un des rares joueurs pros en France à avoir effectué son coming-out.

Avec l’organisation de ce tournoi pour la première fois, la FFF espère ensuite l’ancrer dans le temps pour en faire un rendez-vous annuel incontournable. « Le but de la Fédé, c’est que chaque Ligue soit représentée par un club à partir de l’an prochain. Il faut qu’il y ait un héritage. Ce sera un tournoi national, interligues, inclusif, gayfriendly et LGBTI », poursuit Moles.

Idrissa Gueye, Mostafa Mohamed et Zakaria Aboukhlal ne seront pas de la partie.

