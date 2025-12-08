- International
- Corée du Sud
Quatre ans de prison pour un chantage visant Son Heung-min
On a connu meilleur K-Drama.
En Corée du Sud, une femme d’une vingtaine d’années, identifiée sous le nom de famille Yang, a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir fait chanter Son Heung-min fin 2024. Elle avait envoyé à l’attaquant sud-coréen une échographie fœtale, affirmant être enceinte, avant de menacer de rendre l’affaire publique. Selon Yonhap, elle avait déjà extorqué 300 millions de wons (environ 175 000 euros) à l’ancien joueur de Tottenham.
Un complice condamné et un procès à huis clos
La jeune femme avait ensuite tenté d’obtenir 70 millions de wons supplémentaires (environ 41 000 euros), avec l’aide d’un complice, M. Yong, condamné lui à deux ans de prison. Son, désormais au Los Angeles FC après dix saisons à Tottenham, avait refusé de payer et déposé plainte. Le procès, tenu le mois dernier à huis clos, a vu la star coréenne comparaître pour confirmer les faits. Les deux accusés étaient déjà incarcérés depuis mai.
Comme si Son n’avait pas déjà assez souffert avec Tottenham.
MH