  • États-Unis
  • Los Angeles FC

Heung-min Son a envie de faire de vrais adieux à Tottenham

KM
Heung-min Son a envie de faire de vrais adieux à Tottenham

Des nouvelles du chouchou du Nord de Londres.

Cet été, Heung-min Son a quitté la pluie de Tottenham pour le soleil de Los Angeles FC, après dix années passés dans le club londonien. Vainqueur de la Ligue Europa en mai dernier en guise de pot de départ, le quatrième meilleur buteur de l’histoire des Spurs avec 173 réalisations n’a pourtant pas encore reçu d’hommage de la part de son ancien club.

Auteur de débuts parfaits à L.A avec neuf pions en seulement dix matchs, le joueur de 33 ans garde en tête l’idée de faire ses propres adieux aux supporters des Spurs.

« Ils méritent de me voir physiquement pour leur dire au revoir »

Ironie du sort, Son a effectué son dernier match sous la tunique de Tottenham le 3 août dernier chez lui, à Séoul, face à Newcastle. Ce dimanche, The Chosun a interrogé le principal intéressé sur ce départ prématuré : « Je mérite de leur dire au revoir, et ils méritent de me voir en personne pour un dernier adieu. Ce sera un jour très émouvant, j’ai hâte d’y être. »

Pas de match avec LA fin décembre, les adieux de Son : une raison de plus pour maintenir le Boxing Day ?

Heung-min Son devient le joueur le plus cher de l'histoire de la MLS

KM

00
