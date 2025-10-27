Vers un seul match prévu pour le prochain Boxing Day ?

S’abonner au mag
Foutue téloche !

Véritable tradition outre-Manche, le Boxing Day pourrait être victime du fait de tomber un vendredi cette année. Ce jour pourrait conduire les chaînes SkySports, BT sports et Amazon Prime à répartir les matchs de Premier League à la manière d’une journée de championnat normale. Soit en ne diffusant qu’un seul match le 26 décembre. D’après le contrat qui les unit avec les dirigeants de clubs, les trois diffuseurs prévoient en effet 33 journées organisées sur un week-end et 5 en milieu de semaine.

Quant à savoir quelle rencontre aura l’honneur d’être programmée au lendemain de Noël, il faudra attendre encore un peu, et cela agace l’association des supporters qui réclame « une plus grande transparence autour du processus de sélection des chaînes de télévision ». Toujours est-il que la dernière fois que le Boxing Day est tombé un vendredi, c’était en 2014, et cette année-là, les dix matchs avaient été diffusés le jour J.

Pour voir un seul match programmé un 26 décembre, il faut en revanche remonter à… 1945.

