La DNCG ne lâche pas Lyon

Bonne ou mauvaise nouvelle ?

Après être passé devant la Direction nationale du contrôle de gestion (qu’il connaît désormais très, très bien) ce jeudi matin, l’Olympique lyonnais connaît officiellement la sanction prise à son encontre : un encadrement de la masse salariale, ni plus ni moins.

En revanche, le club rhodanien n’est pas menacé d’une quelconque relégation éventuelle et a le droit de se montrer actif sur le marché des transferts avec des dépenses pour recruter de nouveaux joueurs. De quoi se montrer actif durant le mercato hivernal ?

Aucun problème relevé par la DNCG pour Marseille, Metz ou le Stade brestois.

L’OL pleure l’ancien joueur togolais Ludovic Assémoassa