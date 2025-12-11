- France
- Lyon
La DNCG ne lâche pas Lyon
Bonne ou mauvaise nouvelle ?
Après être passé devant la Direction nationale du contrôle de gestion (qu’il connaît désormais très, très bien) ce jeudi matin, l’Olympique lyonnais connaît officiellement la sanction prise à son encontre : un encadrement de la masse salariale, ni plus ni moins.
En revanche, le club rhodanien n’est pas menacé d’une quelconque relégation éventuelle et a le droit de se montrer actif sur le marché des transferts avec des dépenses pour recruter de nouveaux joueurs. De quoi se montrer actif durant le mercato hivernal ?
Aucun problème relevé par la DNCG pour Marseille, Metz ou le Stade brestois.
