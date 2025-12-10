S’abonner au mag
  • C1
  • J6

Sondage : l’OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

SF

En s'imposant respectivement contre l'Union saint-gilloise et Galatasaray, l'OM et Monaco ont fait un pas de plus vers une qualification pour les barrages, au minimum, en Ligue des champions. Suffisant pour boucler cette phase de ligue dans le top 24 ?

C'est une putain de bonne question !

Réactions
Combien de points l’OM et Monaco doivent-ils prendre pour rejoindre les barrages en Ligue des champions ?

SF

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)
