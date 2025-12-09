L’Olympiakos gagne enfin en Ligue des champions

Ça valait le coup de faire le déplacement.

Dans le duel entre mal classés de ce mardi soir, le Kairat Almaty a manqué d’ouvrir son compteur de victoires et tombe sur sa pelouse face à l’Olympiakos qui s’impose par le plus petit des scores (0-1) et inscrit trois points d’un coup pour la première fois de cette campagne de C1 2025-2026.

Les 6 000 kilomètres qui séparent Le Pirée d’Almaty n’ont visiblement pas épuisé les hommes de José Luis Mendilibar, impériaux sur l’ensemble de la rencontre (20 tentatives, soit cinq fois plus que le Kairat). Il manquait cependant cette finition qui fait défaut aux Grecs depuis le début de la saison, et le but refusé à Ayoub El-Kaabi pour une position de hors-jeu (20e) est venu rajouter de l’eau au moulin de la guigne hellène.

Fort heureusement, Gelson Martins a fini par faire sauter le verrou kazakh dans un angle fermé à un quart d’heure du terme. Suffisant pour grimper à la 26e place, juste derrière l’Union saint-gilloise qui affrontera plus tard dans la soirée l’Olympique de Marseille.

Après, si ça coince, Mathieu Valbuena joue toujours en réserve, hein !