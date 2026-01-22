Trois supporters du Club de Bruges arrêtés pour avoir imité Borat au Kazakhstan

L’adage « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » s’est vérifié cette semaine au Kazakhstan. Trois supporters du Club Bruges déguisés en Borat, personnage principal du film éponyme sorti en 2006, ont été arrêtés et condamnés à une (très) courte peine de prison. Présents dans la tribune des visiteurs à Astana pour le match de Ligue des champions Kairat Almaty-Club Bruges (1-4), les compères ont été expulsés avant la fin de la rencontre selon l’émission belge 7sur7.

Selon L’Équipe, un tribunal d’Astana rapporte avoir « reçu des plaintes pour trouble à l’ordre public contre les citoyens belges S., D. et N. » avant de poursuivre : « En état d’ivresse dans les tribunes du stade Astana Arena, S., D. et N. se sont dévêtus, restant en sous-vêtements, et ont scandé des slogans […] troublant ainsi l’ordre public. » Résultat : 5 jours de détention administrative pour les blagueurs.

Une pas si drôle histoire belge

« Nous suivons de près l’évolution de la situation, en collaboration avec notre ambassade à Astana, a communiqué le ministre des Affaires étrangères belge selon RMC. Nous apportons à nos compatriotes le soutien consulaire nécessaire. Toutefois, pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons fournir aucune autre information. » Engendrer une affaire diplomatique à travers le football : mode d’emploi.

Un ami des trois supporters a informé Voetbalprimeur qu’ils se portent bien « compte tenu des circonstances ». Il a également ajouté : « J’ai pu les joindre par téléphone jusqu’à maintenant, mais ils ont dû rendre leurs portables depuis. »

Borat is van ons ole ole! pic.twitter.com/dbYegol1aK — 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) January 20, 2026

Un déguisement très controversé

La figure de Borat est loin de faire l’unanimité au Kazakhstan. Représentant un journaliste kazakhstanais fictif qui débarque aux États-Unis, Borat incarne une société arriérée dans une parodie, une image contre laquelle les Kazakhstanais luttent encore aujourd’hui. Le port du mankini vert de Borat, tenue emblématique du personnage, a donc fortement déplu en terres kazakhstanaises.

Hâte d’un match retour avec des Kazakhstanais grimés en Tintin et Milou.

Bruges sans pitié avec Almaty avant d’accueillir l’OM