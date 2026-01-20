Bruges sans pitié avec Almaty avant d’accueillir l’OM

Kairat Almaty 1-4 Club Bruges

Buts : Sadybekov (90e+2) pour le Kairat // Stanković (32e), Vanaken (38e), Vermant (74e) et Mechele (84e) pour Bruges

C’est ce qu’on appelle ne pas faire le déplacement pour rien.

Le Club Bruges n’a guère tremblé à Astana pour vaincre une faible équipe du Kairat Almaty, toujours bloquée à un point en dernière position de cette Ligue des champions et première équipe officiellement éliminée (1-4). Les Belges, qui termineront leur phase de ligue à la maison contre l’OM, peuvent encore accrocher les barrages. Un succès dessiné en quelques instants peu après la demi-heure de jeu : Aleksandar Stanković envoie d’abord une volée en première intention sur un ballon mal renvoyé (0-1, 32e), puis l’inévitable capitaine Hans Vanaken double la mise en renard des surfaces (0-2, 38e).

MENÉ 4-0 MAIS IL ENLÈVE SON MAILLOT 🤯 Adilet Sadybekov inscrit le premier but à domicile de l'histoire du Kaïrat Almaty en Ligue des champions 👏 Ça valait bien une célébration même pour le 4-1 👀 #UCL pic.twitter.com/XmhaA9w7xl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 20, 2026

Sadybekov, le bijou pour l’honneur

Le suspense s’est déjà fait la malle, mais les visiteurs le savent : la différence de buts pourrait compter sur la ligne d’arrivée. Alors ils continuent de pousser, et plantent deux fois supplémentaires. Romeo Vermant à bout portant (0-3, 74e) puis Brandon Mechele de la tête (0-4, 84e) donnent davantage d’ampleur à un succès qui ne fait plus vraiment de doutes. En espérant qu’ils ne s’en voudront pas d’avoir vu Adilet Sadybekov envoyer une volée au fond dans les derniers instants, avec l’aide du poteau (1-4, 90e+2). Avant de célébrer comme s’il venait de marquer le but décisif, maillot brandi à la clé.

Le seul but à domicile du Kairat en C1 méritait bien ça.

