S’abonner au mag
  • International
  • IFAB

L’IFAB met en place de nouvelles mesures arbitrales avant le mondial

JF
7 Réactions
L&rsquo;IFAB met en place de nouvelles mesures arbitrales avant le mondial

C’était dans l’air, c’est désormais acté. À l’occasion de son assemblée générale, l’International Football Association Board (IFAB), a officialisé plusieurs nouveaux points de règlements, destinés à limiter les pertes de temps volontaires notamment, qui seront effectifs dès la Coupe du monde cet été.

On peut ainsi noter trois changements majeurs liés à la vidéo. L’arbitre pourra la consulter en cas de mauvaise décision sur l’attribution d’un corner, en cas de possibilité de check rapide, en cas d’erreur d’équipe sur un joueur sanctionné d’un carton, et enfin, dans une situation de second carton jaune, amenant au rouge. Une innovation qui n’aurait pas déplu à Monaco cette semaine.

Fini les simulations ?

Concernant les gains de temps néfastes, l’officiel sera aussi en capacité de presser les remises en jeu trop lentes, avec un décompte de cinq secondes. En cas de sanction, la remise en jeu sera retournée ou un dégagement deviendra un corner.

Dans le but de limiter les simulations et les gains de temps sur blessures, les joueurs concernés, à l’exception des gardiens de buts, devront sortir du terrain pendant au moins une minute, si leur pépin a nécessité l’intervention des médecins.

Mais ce n’est pas tout ! Les joueurs auront désormais 10 secondes pour sortir du terrain en cas de changements, sinon leur remplaçant devra attendre le prochain arrêt de jeu pour sortir. Les tricheurs vont devoir innover désormais !

Un multiplex fou en Premier League : Liverpool déroule, Burnley coule

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
127
42

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.