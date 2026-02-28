L’IFAB met en place de nouvelles mesures arbitrales avant le mondial

C’était dans l’air, c’est désormais acté. À l’occasion de son assemblée générale, l’International Football Association Board (IFAB), a officialisé plusieurs nouveaux points de règlements, destinés à limiter les pertes de temps volontaires notamment, qui seront effectifs dès la Coupe du monde cet été.

On peut ainsi noter trois changements majeurs liés à la vidéo. L’arbitre pourra la consulter en cas de mauvaise décision sur l’attribution d’un corner, en cas de possibilité de check rapide, en cas d’erreur d’équipe sur un joueur sanctionné d’un carton, et enfin, dans une situation de second carton jaune, amenant au rouge. Une innovation qui n’aurait pas déplu à Monaco cette semaine.

Fini les simulations ?

Concernant les gains de temps néfastes, l’officiel sera aussi en capacité de presser les remises en jeu trop lentes, avec un décompte de cinq secondes. En cas de sanction, la remise en jeu sera retournée ou un dégagement deviendra un corner.

The IFAB introduces further measures to improve match flow and player behaviour ➡️ https://t.co/v7sKA7HLDf Watch now on https://t.co/1mL2GscECK: press conference following the 140th Annual General Meeting pic.twitter.com/n48rHACtF5 — The IFAB (@TheIFAB) February 28, 2026

Dans le but de limiter les simulations et les gains de temps sur blessures, les joueurs concernés, à l’exception des gardiens de buts, devront sortir du terrain pendant au moins une minute, si leur pépin a nécessité l’intervention des médecins.

Mais ce n’est pas tout ! Les joueurs auront désormais 10 secondes pour sortir du terrain en cas de changements, sinon leur remplaçant devra attendre le prochain arrêt de jeu pour sortir. Les tricheurs vont devoir innover désormais !

