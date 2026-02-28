Zizou : «en 2006, quand il se passe ce qu'il se passe en finale, |Thierry Gilardi] est juste »

Zidane regardait Téléfoot ! Dans un témoignage livré à L’Équipe pour les 80 ans du journal, Zinédine Zidane s’est longtemps épanché sur ses souvenirs de sport, ses madeleines de Proust et ses moments vécus avec les plus grands. L’ancien joueur de l’AS Cannes a raconté ses quinze jours passés à Paris lors des JO 2024, sa passion pour la Formule 1 et la boxe. L’idole éternel a également disserté, entre autres, sur Mohamed Ali, un « monument », qui « incarnait le charisme », sur son idole de jeunesse Ayrton Senna et sur ses nuits passées à regarder les combats de Mike Tyson avec David Bettoni. Tout est splendide.

« Je bondissais du canapé »

Pour le 10, la voix de Pierre Cangioni, présentateur de l’émission de la Une, a une saveur particulière : « Cette voix et ces noms de clubs étrangers qui me transportaient : Ipswich Town, Nottingham Forrest, Borussia Mönchengladbach, Juventus Turin… Je ne connaissais pas la ville, le club mais ça sonnait à mon oreille. Je bondissais du canapé. C’étaient plus les équipes que les joueurs à l’époque. J’étais petit. Chaque fois que je pouvais regarder une image de foot… »

Le vainqueur du Mondial 1998 est également revenu sur Thierry Gilardi et le Mondial 2006. L’occasion de voir que vingt ans plus tard, les mots du commentateur décédé en 2008 résonnent encore dans la tête de ZZ, revenu sur ce moment : « c’était « Monsieur Football » pour moi. J’adorais sa voix aussi. Son intelligence également car il savait transmettre les émotions, les traduire justement. Il était pertinent, déjà, dans ses analyses. Il trouvait les mots. Avec lui, ils avaient leur sens. (Très ému) Ce n’est pas facile à dire… En 2006, quand il se passe ce qu’il se passe en finale (son coup de tête sur Marco Materazzi) et qu’il dit : « Zinedine. Pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait »… Il est juste. N’importe qui aurait pu me massacrer, 99 % des commentateurs m’auraient détruit mais lui, il est juste. Il dit les choses sincèrement. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Thierry Gilardi m’a touché, il m’a marqué. »

C’est toujours classe.

Jérémy Mathieu raconte ses galères