Pierre Kalulu affirme être prêt pour les Bleus

Pas coolulu. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre Kalulu a raconté la façon dont il a vécu son expulsion très controversée face à l’Inter Milan (3-2) à la suite d’une faute sifflée sur Alessandro Bastoni peu avant la pause. Recevant une seconde biscotte, l’international français s’est vu contraint de rentrer au vestiaire.

Une sentence plus qu’orchidoclaste pour le défenseur qui n’avait pas manqué une seule minute avec la Vieille Dame depuis le début de la saison après avoir convaincu à l’AC Milan. « C’est beaucoup de frustration, explique-t-il. J’ai vraiment coupé le téléphone pendant un jour, sinon ça n’aurait fait qu’entretenir l’énervement. Suffisamment de personnes se sont exprimées à ce sujet, mais ça ne m’a pas changé ma suspension. J’ai préféré laisser ça derrière moi. »

Ce rêve bleu, en Amérique…

Et devant lui, alors ? Après une première cape lors de la demi-finale insoutenable face à l’Espagne en Ligue des nations (5-4), Pierre Kalulu se verrait bien faire partie du voyage pour les prochaines échéances tricolores, la Coupe du monde en ligne de mire. « Je me sens prêt, affirme le natif de Lyon. Je sais que j’ai tout fait pour, je suis apte, donc je suis tranquille d’esprit. J’ai eu la chance de porter ce maillot. À droite ou dans l’axe, l’équipe de France, c’est le top d’un point de vue professionnel, mais les gens oublient que c’est ce dont on rêve depuis petit. C’est un privilège. »

Avec plus de 150 matchs en Serie A, le joueur de 25 ans n’a pas la même reconnaissance dans l’Hexagone qu’en Italie. Pas de galère pour lui. « Ça se comprend, je n’ai joué en pro qu’ici (en Italie), donc ils peuvent plus facilement s’identifier à moi, commente-t-il. Je n’ai pas de ressentiment. Et puis être peu connu te permet aussi d’avoir des activités normales en France, ce n’est pas plus mal. »

Trêve de Labubu, place à Kalulu.

