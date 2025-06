Randal Kolo Muani, un totem en sursis

Deux numéros 9 (Randal Kolo Muani à droite, Marcus Thuram à gauche) sur les flancs, un ailier (Kylian Mbappé) dans l’axe : au coup d’envoi de France-Allemagne dimanche, la composition dessinée par Didier Deschamps – un poil caricaturée ici – pouvait prêter à sourire. Des trois mentionnés plus haut, seul Kyks aura véritablement réussi son match, offrant enfin un but dans le jeu, mais aussi une passe décisive pour l’entrant Michael Olise et un visage qu’il n’avait plus affiché depuis un petit bout de temps avec les Bleus. Pour son ancien coéquipier au PSG, en revanche, cette partie n’a rien arrangé, mais plutôt appuyé les difficultés qu’on lui connaît aujourd’hui : une influence mineure, une spontanéité perdue, des choix pas toujours inspirés.

Le prêt de quelques mois à Turin, dealé en janvier, a remis un peu de soleil dans la carrière de l’ancien Nantais (19 rencontres dont 16 en tant que titu, pour 8 réalisations), mais les doutes l’entourant sont loin d’avoir disparu, et il en faudra davantage pour vraiment le relancer. Sans lui, Paris a remporté la première Ligue des champions de son histoire – RKM, malgré ses quatre entrées en jeu en C1 entre septembre et novembre, n’est pas considéré comme champion d’Europe – et signé la plus belle saison de l’ère QSI. Autant dire qu’il y a peu de chance que Luis Enrique ait inclus l’attaquant dans ses plans pour la saison prochaine. D’ailleurs, Kolo Muani se verrait bien poursuivre dans le Piémont et la Vecchia Signora ne serait pas contre prolonger le prêt, à condition que Paname se montre conciliant. Il est possible que le Francilien, qui avait tout fait pour rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2023, ne porte plus jamais la bande Hechter.

Le nouveau Moussa Sissoko

Impossible pour Deschamps de s’en cacher : Kolo fait partie de ses chouchous, comme l’était – par exemple – Moussa Sissoko autrefois. Sinon, il y a bien longtemps que le casier numéro 12 ne lui appartiendrait plus, alors que de plus en plus de jeunes cracks tapent à la porte de Clairefontaine. Pendant longtemps, ses coups de blues en club n’affectaient pas sa productivité en sélection. Comme à l’Euro, où il avait rendu quelques services, même si sa tête gagnante en demies face à l’Espagne avait finalement compté pour du beurre. Entre novembre 2023 et octobre 2024, il avait au total marqué sept fois en huit titularisations. Aujourd’hui en revanche, c’est un peu plus compliqué, et RKM devient petit à petit le joueur que l’on sort du banc à l’heure de jeu dans les matchs importants, et que l’on aligne pour 65 minutes lors de ceux qui comptent un peu moins – ou quand les absences l’obligent.

Plus tout jeune mais pas encore vieux – 26 piges –, plus vraiment bon ni réellement mauvais – moyen donc –, Kolo Muani ne sait plus où il en est, et c’est aussi son entrée contre la Roja, jeudi, qui le dit : une grosse occasion en forme de tournant du match non cadrée, puis un coup de casque opportun quand tout était déjà trop tard. L’ex-star du Waldstadion n’a évidemment plus du tout le mojo qu’il affichait durant l’année 2022, mais conserve ce petit truc qui empêche DD de s’en débarrasser. Et puisqu’un joueur passe plus de temps en club qu’en sélection nationale, il serait temps pour l’artiste de Villepinte de retrouver une ligne directrice. Car cela fera bientôt deux ans que sa carrière n’a plus vraiment de sens.

Mercato : Randal Kolo Muani ne veut pas retourner au PSG