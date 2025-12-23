La grosse compo du Sénégal face au Botswana

C’est le onze type de la compète ça

Le Sénégal a sorti l’artillerie lourde pour lancer sa CAN face au Botswana. Un onze sans surprise mais sans faiblesse : Mendy dans les cages, Koulibaly en patron, Niakhaté à ses côtés, le double pivot Gueye-Gueye pour fermer les débats, et devant, Mané en chef d’orchestre derrière Jackson, flanqué d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Un effectif XXL, assumé comme tel, pour éviter tout faux départ. Les Lions de la Téranga ne veulent plus donner l’impression d’entrer doucement dans les tournois.

🚨 OFFICIEL ! 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗨 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗙𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗕𝗢𝗧𝗦𝗪𝗔𝗡𝗔 🇧🇼 𝗘𝗧 𝗗𝗘́𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗔𝗡 ! 🦁 #CAN2025 Le plus gros effectif et le plus beau XI de cette CAN ? En tout cas, l’objectif est simple pour les Lions… pic.twitter.com/MyVTPyaviX — Actu Foot (@ActuFoot_) December 23, 2025

Favoris désignés, pression assumée

Dans ce groupe, le Sénégal avance avec une étiquette qu’il ne cherche même plus à cacher. « Nous sommes les favoris, on ne peut pas s’en cacher », a lâché Lamine Camara, encore marqué par la victoire 3-1 contre l’Angleterre en juin. Reste à le prouver face à des adversaires qui n’ont rien à perdre : le Botswana, discipliné et regroupé, le Bénin, spécialiste des matchs fermés, et la RDC, plus physique et imprévisible. Après une dernière CAN stoppée net en huitièmes, le Sénégal sait qu’un statut ne protège de rien.

