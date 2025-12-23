S’abonner au mag
  CAN 2025
  Sénégal

La grosse compo du Sénégal face au Botswana

MH
La grosse compo du Sénégal face au Botswana

C’est le onze type de la compète ça

Le Sénégal a sorti l’artillerie lourde pour lancer sa CAN face au Botswana. Un onze sans surprise mais sans faiblesse : Mendy dans les cages, Koulibaly en patron, Niakhaté à ses côtés, le double pivot Gueye-Gueye pour fermer les débats, et devant, Mané en chef d’orchestre derrière Jackson, flanqué d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Un effectif XXL, assumé comme tel, pour éviter tout faux départ. Les Lions de la Téranga ne veulent plus donner l’impression d’entrer doucement dans les tournois.

Favoris désignés, pression assumée

Dans ce groupe, le Sénégal avance avec une étiquette qu’il ne cherche même plus à cacher. « Nous sommes les favoris, on ne peut pas s’en cacher », a lâché Lamine Camara, encore marqué par la victoire 3-1 contre l’Angleterre en juin. Reste à le prouver face à des adversaires qui n’ont rien à perdre : le Botswana, discipliné et regroupé, le Bénin, spécialiste des matchs fermés, et la RDC, plus physique et imprévisible. Après une dernière CAN stoppée net en huitièmes, le Sénégal sait qu’un statut ne protège de rien.

Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN

