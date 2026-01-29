«Soirée de merde, soirée honteuse» : Benatia réagit à l'élimination de l'OM

Les termes. Deux buts encaissés en onze minutes (une première pour Marseille en Ligue des champions selon Opta), deux matchs sans marquer en C1, 14 buts encaissés en phase de ligue et une élimination terrible, cela vaut bien une prise de parole. Après la lourde défaite de l’OM à Bruges, Medhi Benatia, le directeur du football olympien n’a pas caché sa déception, qualifiant la rencontre en Belgique de « soirée de merde » puis de « soirée honteuse » à La chaîne l’équipe.

« Demander pardon »

« Quand tu es dans un club comme celui-ci, tu peux perdre des matchs, comme tu as perdu à Madrid, comme tu as perdu à Lisbonne, a-t-il poursuivi. C’est sur que tu ne peux pas perdre comme ce soir. On est sur un problème récurrent : en Championnat, […] on a vu que quand on n’était pas à 100 %, on pouvait passer à la trappe. […] Le football, il faut le respecter, et ce soir, en tant que directeur du football, la seule chose qu’il faut faire c’est de demander pardon. Demander pardon aux supporters, demander pardon à ceux qui font des sacrifices pour ce club. »

« C’est que tu ne l’as même pas mérité, en vérité »

L’ancien défenseur central a ensuite enchaîné : « J’espère que ce soir les joueurs sont conscients que c’est une faute professionnelle. Dans ma carrière j’ai perdu beaucoup de matchs, mais rarement j’ai senti ce sentiment de honte comme ça, où t’es capable de prendre six buts en deux matchs. Pour le scenario, on a suivi sur le téléphone les résultats, mais quand tu perds comme tu as perdu aujourd’hui, tu voulais espérer quoi ? Jouer le Real Madrid, jouer l’Inter ? Après, le football fait tellement de miracles qu’on aurait pu se qualifier en bons derniers. Mais c’est que tu ne l’as même pas mérité, en vérité. »

💥Club Bruges 3-0 Marseille : L'OM est éliminé ! 🚨@MedhiBenatia : « Soirée de merde, soirée honteuse. [...] Ce soir en tant que directeur du football la première chose à faire c'est de demander pardon aux supporters. J'espère que les joueurs sont conscients que ce soir c'est… pic.twitter.com/4y30a87xGQ — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) January 28, 2026

La saison de l’OM est encore plus dingue que dingue.

L'OM devient le 1er club français éliminé de l'histoire de la phase de ligue