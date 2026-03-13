Le Mans sur le podium de Ligue 2, Montpellier à l’affût et Bastia peut avoir peur

Et si la remontée de l’année venait de Montpellier ? Vainqueur de Laval (2-0) grâce à deux buts de Théo Sainte-Luce et Nicolas Pays, Montpellier grimpe à la… cinquième place de Ligue 2. Les hommes de Zoumana Camara mettent la pression sur le Red Star et Reims dans la lutte pour les play-off. Le Mans, vainqueur renversant de Nancy (4-2) grâce à un énorme triplé d’Antoine Rabillard, consolide sa troisième place et sa magnifique saison.

Les cinq dernières équipes perdent

Lors des cinq matchs de ce vendredi soir, c’est simple : les cinq dernières équipes de Ligue 2 se sont inclinées. Pour la première d’Alain Pochat, Amiens, 16e, a par exemple offert à Guingamp sa première victoire depuis fin janvier (1-0). Clermont, 14e ce soir, s’est incliné à Gabriel-Montpied contre Pau grâce à l’élégant Giovani Versini, passé par l’Auvergne (0-1). Onzièmes ce soir, les Béarnais ne sont qu’à trois points de Montpellier, cinquième.

La bonne opération de la soirée niveau maintien est à mettre à l’actif de Boulogne-sur-Mer. Vainqueur de Bastia (1-0) dans un Furiani calme jusqu’en fin de match, lorsqu’un drapeau est parti en fumée dans les tribunes, Boulogne confirme qu’il est meilleur à l’extérieur qu’à domicile et fait un gros pas vers le maintien, malgré un début de saison compliqué. Bastia reste dernier, avec un point de retard sur Laval, et quatre sur Amiens. La course pour le maintien va être longue.

Bastia 0-1 Boulogne

But : El-Farissi (23e) pour les Nordistes

Clermont 0-1 Pau

But : Versini (45e+2) pour les Béarnais

Guingamp 1-0 Amiens

But : Keit (25e) pour les Bretons

Montpellier 2-0 Laval

Buts : Sainte-Luce (88e) et Pays (90e) pour les Héraultais

Nancy 2-4 Le Mans

Buts : Ztouti (11e) et Bouabdelli (90e+ 4) pour les Lorrains // Rabillard (39e, 48e et 59e) et Buades (79e) pour les Sarthois.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur