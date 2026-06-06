Pour l'organisation Human Rights Watch, « tous les signaux sont au rouge» avant le Mondial

Finalement, le Qatar ou la Russie, ce n’était pas si mal. C’est, à peu de choses près, le triste constat qu’est en train de faire l’organisation Human Rights Watch. Basée à New York, l’ONG de défense des droits de l’Homme alerte sur atteintes aux droits humains à venir pendant ce Mondial américain, qui débute ce jeudi 11 juin.

La directrice des initiatives mondiales de l’organisation a donné une interview à Libération. Elle se dit inquiète de l’influence de Donald Trump. « La complaisance [de la FIFA] envers Donald Trump a accouché d’une Coupe qui n’est plus faite pour tout le monde », précise l’avocate américaine Minky Worden. « On assiste à une instrumentalisation du sport pour faire reculer les droits humains », résume-t-elle, avant d’affirmer que « tous les signaux sont au rouge. »

« C’est un immense gâchis »

« À l’origine, cette candidature devait unifier les Amériques et célébrer l’immigration, poursuit l’avocate américaine. C’est un immense gâchis : la Coupe du monde tire sa beauté historique de sa diversité, de ses joueurs et de ses travailleurs de l’ombre. Trump et Infantino ont méthodiquement brisé cela. »

L’ICE, la police migratoire américaine, est notamment en cause : « Leur directeur prétend qu’ils seront là pour surveiller la contrefaçon de billets, mais personne ne le croit. On n’associe pas l’ICE à la fête, on l’associe aux cris des enfants arrachés à leurs parents. Introduire cette force armée dans l’enceinte des stades crée un climat d’angoisse absolue pour la communauté latino et les étrangers. » Bref, les fans de football et les minorités peuvent craindre une dérive sécuritaire aux États-Unis.

Ce Mondial démarre mal.

Quand Pochettino utilise la pause fraîcheur pour faire une réorganisation tactique