Qu’ont fait les Bleus de leur temps libre à Boston ?

Un quartier libre, comme en colo ! Pendant une soirée, les Bleus ont pu échapper au marquage à la culotte de Coach Didier. D’habitude peu enclin à laisser ses joueurs sortir en cours de compétition, le sélectionneur français a décidé de lâcher du lest en accordant une soirée de sortie à ses joueurs. Cramés par un influenceur local, Désiré Doué, Bradley Barcola et Malo Gusto ont été observés dans l’enseigne de fast food Burger Shake Shack.

Les Tricolores ont dû recevoir une consigne de rester discrets : rien n’a fuité sur leurs réseaux sociaux. Sinon, L’Équipe affirme que les joueurs se sont contentés de sorties en petits groupes dans Boston et de dîner en famille. Mais bon, on aurait bien aimé voir Captain Kyks au bowling et Guy Stéphan allumer Cherki au Laser Game.

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Une coutume répandue dans les autres sélections

Les joueurs français ont sûrement été inspirés par Erling Haaland et ses virées dans New York avec sa femme ou par la sortie au supermarché de Lamine Yamal. Des sorties qui ne finissent pas toujours dans la joie et la bonne humeur. Demandez à Borja Iglesias, il vous répondra.

Et il a fait quoi, DD ?

Vous reprendez bien du Rab' ?