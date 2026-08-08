Gianni Infantino se fait gauler pour conflit d’intérêts

Quand y en a plus, y en a encore.

Alors que la planète se déchire auprès de la tête de Gianni Infantino, une toute nouvelle affaire scabreuse pointe le bout de son nez. Pendant que l’UEFA et le CONCACAF ne risquent pas de lui réattribuer son soutien, le Telegraph publie une enquête remontant de l’époque où le dirigeant aux multiples origines était secrétaire général de l’UEFA, entre 2009 et 2016. Durant son mandat de sept ans, Gianni aurait vécu une liaison avec une ancienne employée, malgré sa relation avec Leena Al-Ashqar avec qui il s’est marié en 2001.

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Un cœur derrière le pot-de-vin

Plus grave, le quotidien britannique révèle qu’Infantino aurait joué de ses relations pour lui faire enchaîner les promotions au sein de l’organe européen. Le tout avec 30% d’augmentation, s’il vous plaît. Dès que Michel Platini, alors patron de l’UEFA, a été mis au courant de l’affaire, il lui aurait posé un ultimatum : « c’est elle ou toi ». Forcément, cette ancienne employée a fini par quitter Nyon pour une école de commerce, en échange d’un chèque mirobolant. Chèque dont le versement fut reconnu par un communiqué de l’UEFA, précisant avoir renforcé sa ligne de conduite. Contactée à ce sujet, la FIFA a rejeté en bloc ces accusations.

La plus grosse information, c’est qu’Infantino semble capable d’aimer quelqu’un.

À la FIFA, le Roi Gianni ne se meurt pas