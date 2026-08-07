Accrochez vous : Toulouse se paye Sion Oppong, talent de Brommapojkarna

On ne l’avait pas vu venir, ce transfert. Habitué à faire dans le pari exotique, le Téfécé a officialisé ce vendredi l’arrivée dans ses rangs de Sion Oppong en provenance de Brommapojkarna contre 4 millions d’euros. L’international espoir suédois de 18 ans rejoint les Toulousains jusqu’en 2030. L’arrivée du jeune joueur, évoluant au poste d’ailier gauche, viendra notamment renforcer un secteur offensif toulousain orphelin de Frank Magri et Emersonn.

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Un produit du plus grand club formateur de Suède

Natif de Stockholm, Sion Oppong est accessoirement issu du centre de formation de Brommapojkarna, club formateur de Viktor Gyökeres et de Dejan Kulusevski, où il a rapidement signé son premier contrat professionnel. Cette saison, il a pris part à 14 des 15 matchs du club en Allsvenskan, inscrivant au passage 3 buts.

C’est le moment pour les geeks de dire qu’ils l’avaient déjà repéré en Coupe de Suède U17.

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