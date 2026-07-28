Une nouvelle grosse vente vers la Premier League pour Toulouse ?

Ça serait bien de faire un tuto « Comment vendre des joueurs » à certains clubs de Ligue 1. Après Emersonn vendu à Ipswich Town début juillet pour environ 32 patates, c’est maintenant au tour de Dayann Methalie de plier bagage et de dire au revoir à son club formateur.

Le latéral gauche se dirige tout droit vers la Premier League, à Sunderland, avec qui il a conclu un accord contractuel selon RMC Sport.

Dans les mêmes eaux qu’Emersonn

Toujours selon le média, le joueur du Téfécé est valorisé autour des 30 millions d’euros, ce qui pourrait faire de lui la plus grosse vente du club de la ville rose et dépasser son ancien collègue, parti lui aussi en Angleterre.

À 20 piges, l’international espoir est devenu un titulaire en puissance la saison dernière sous les ordres de Carles Martinez Novell, en étant apparu sur les pelouses à 30 reprises en Ligue 1.

Et s’il était là le futur latéral gauche des Bleus ?

Le Téfécé réalise un record de vente