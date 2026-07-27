L'ambassadeur de Russie en Italie soutient Andrea Pirlo

Avec des amis comme ça… Peu après avoir été éconduit du poste de sélectionneur de la Nazionale, Andrea Pirlo a reçu un soutien plutôt inattendu : celui de l’ambassadeur de Russie en Italie. Dans un communiqué publié sur son compte Telegram, Alexeï Paramonov a volé à la rescousse du champion du monde 2006, écarté du banc des Azzuri en raison du partenariat qui le lie à une société de paris sportifs russe.

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« Ostracisé » par un « establishment pseudo-démocratique »

L’ambassadeur, qui déclare ne pas connaître personnellement Pirlo mais seulement à travers « les buts [qu’il a] marqués et qui ont fait de [lui] une star et une légende du football mondial », compare le sort de l’italien à celui de « milliers de sportifs, chefs d’orchestre, musiciens, artistes et réalisateurs russes ». A savoir : être « victime d’une mise à l’écart de la part de [son] propre establishment pseudo-démocratique ».

Et Paramanov de lui renouveler son soutien, du moins symboliquement : « Même si cela ne vous aide pas, nous sommes sincèrement et humainement solidaires avec vous ». A voir si l’intéressé apprécie. Comme le fait d’être traité d’égal à égal, à travers le titre « d’ambassadeur de la société russe Fonbet » qui lui colle à la peau : « Dans le contexte de la crise diplomatique actuelle, vous avoir comme ambassadeur est sans aucun doute un grand honneur pour n’importe quel pays ou organisation », plaisante (à moitié) Alexeï Paramonov.

Mais qu’était-il venu faire dans cette galère ?

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