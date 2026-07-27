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Un superbe CSC aperçu en D2 vénézuélienne

JD
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Un superbe CSC aperçu en D2 vénézuélienne

Euuuh, il y a une commission pour examiner les buts litigieux au Venezuela ? Parce que ce CSC signé Sergio Avellaneda semble tellement gros qu’on se demande s’il n’y a pas une histoire de parieurs derrière.

Contexte : ce dimanche soir, le Real Frontera, club basé à San Cristóbal, dans l’État de Táchira, reçoit Ureña pour le compte de la 19e journée de D2 vénézuélienne. Mal embarqués, les locaux prennent l’eau dès la 11e minute, avant que le gardien ne panique devant une tentative de pressing et dégage le ballon dans son propre but.

Embed t.co

Score final : 1-5 et pour Frontera, une occasion manquée de s’éloigner de l’avant-dernière place, tandis que les visiteurs, eux, sont bien partis pour remonter en D1.

Important cela dit de mettre une casquette avec tout ce soleil.

Un futur adversaire de la France s’incline contre le Venezuela en amical

JD

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