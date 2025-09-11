Le sélectionneur du Venezuela poussé dehors par le président du pays Nicolás Maduro

La Bolivie rigole.

Ce mardi soir, le Venezuela a été éliminé de la course à la Coupe du monde 2026 après une large défaite 6-3 contre la Colombie. Trois jours après cette désillusion, le sélectionneur Fernando Batista a été viré par la fédération, rapporte l’AFP.

Maduro voulait du changement

Cette nouvelle a dû ravir le président du pays, Nicolás Maduro. À la suite de cette non-qualification, le chef d’État avait exigé le départ du staff. « Nous avons subi une défaite douloureuse. Je tiens à exprimer ma solidarité avec les fans de football. Le Venezuela exige une restructuration du staff technique et une réorganisation de la stratégie, de la doctrine et de la ligne de travail », déclarait-il dans des propos relayés par l’AFP.

Cette déclaration du président a poussé la fédération à se séparer de Fernando Batista, à la tête de la Vinotinto depuis 2023. Avec cet énième échec, Le Venezuela reste toujours le seul pays de la zone Amérique du Sud à n’avoir jamais disputé une Coupe du monde.

Ils peuvent toujours se réconcilier en commençant les festivités de Noël le 1er octobre.

Le Brésil et l’Argentine terminent sur une défaite, la Bolivie en barrage