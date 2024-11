Pronostic Chili Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

Le Venezuela ramène un résultat du Chili

Depuis son doublé en Copa América en 2015 et 2016, le Chili n’a cessé de décliner. Ces excellents éléments n’ont pas été remplacés par des jeunes et restent malgré leur âge pour certains des cadres de cette sélection. Actuellement, le Chili est tout simplement en dernière position des éliminatoires pour le Mondial 2026 avec 6 points de retard sur le barragiste, et 10 sur le dernier qualifié directement. L’avenir s’assombrit pour une éventuelle participation à la prochaine Coupe du monde. Le week-end dernier, les partenaires de Vidal sont allés prendre un point chez un autre mal classé, le Pérou (0-0). En grande difficulté, la Roja abat certainement sa dernière carte ce mardi. Pour cela, le Chili compte sur Maripán, Suazo, Vidal, Vargas ou Cabral.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Vinotinto est toujours dans le coup, puisqu’elle occupe la place de barragiste avec le même nombre de points que la Bolivie. En faisant un résultat au Chili, le Venezuela est conscient qu’il pourrait éloigner un adversaire pour cette place de barragiste. Auteur d’une dernière Copa América intéressante, le Venezuela a vu son parcours s’arrêter en quarts de finale face au Canada. Lors des dernières journées de ces éliminatoires, les Vénézuéliens se montrent solides, mais accumulent les matchs nuls qui ne leur permettent pas de progresser. Le week-end dernier, la Vinotinto a notamment tenu tête au Brésil (1-1). Lors de cette rencontre, le portier Romo a repoussé un penalty de Vinícius. À noter également que Gonzalez a été exclu et manquera donc ce match. Dans cette sélection, on retrouve Casseres, Rondón ou Rincón. Solide, le Venezuela devrait profiter des difficultés chiliennes pour accrocher au moins un nul. Un nouveau partage des points des deux équipes, comme ce week-end, n’est clairement pas à exclure.

► Le pari « Victoire Venezuela ou match nul » est coté à 1,64 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 164€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,02 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 302€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Chili – Venezuela

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Chili – Venezuela sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 20€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Chili – Venezuela avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Chili Venezuela détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Venezuela Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026