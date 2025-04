Le Bayern Munich s’en sort à Augsbourg

Augsbourg 1-3 Bayern Munich

Buts : Giannoulis (30e) pour Augsbourg // Musiala (42e), Kane (60e) et Matsima CSC (90e+3) pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich aime bien se faire peur, mais il terrifie surtout les autres.

Car en dominant nombre de ses adversaires, le leader du championnat d’Allemagne a de grandes chances d’être sacré : tenant du titre avec un match supplémentaire à disputer, le Bayer Leverkusen pointe désormais à neuf points. Car même s’ils ont été menés par Augsbourg ce vendredi, les Bavarois se sont imposés lors de la 28e journée de Bundesliga. À la suite d’un coup franc, Dimitrios Giannoulis a certes ouvert le score à la demi-heure de jeu. Mais une dizaine de minutes plus tard, Jamal Musiala lui a répondu en profitant d’un bon travail de Leroy Sané. Le même Musiala qui sortira blessé, faisant craindre le pire pour la suite de sa saison.

Olise et Kane encore décisifs

Puis, après une barre transversale touchée par Michael Olise, l’inévitable Harry Kane a donné l’avantage aux siens dans le second acte : sur un centre du Français, l’Anglais a placé une tête décisive. Auparavant, l’avant-centre avait également provoqué l’expulsion de Cedric Zesiger. Pour terminer, Sané a gâché une belle occasion de but, et Chrislain Matsima a tapé le montant de sa propre cage… avant de marquer contre son camp en déviant malencontreusement une frappe de l’infatigable Sané, particulièrement en jambes et dans tous les bons coups.

Même pas un hommage à l’ancien joueur du club…

