Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club

Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club

Son voisin supporter de l’OM doit péter un câble.

Depuis dix ans, Aydin, machiniste à la RATP et supporter un peu fou PSG, transforme sa maison d’Arnouville, dans le Val-d’Oise, en attraction hivernale sur le thème de son choix. Cette année, le Parisien a voulu régaler les footeux en mettant son club de cœur à l’honneur. « Le PSG, c’est toute ma vie. C’est une grande fierté pour moi. J’ai vécu plein d’aventures avec le club, des plus tristes aux plus glorieuses. Ils m’ont fait stresser comme ils m’ont fait rêver », a-t-il confié au Parisienen début de semaine.

Coups de klaxons et selfies

L’investissement a pourtant bien failli s’arrêter cette année faute de titre à célébrer, jusqu’à ce que Paris soulève la coupe aux grandes oreilles pour la première fois. « J’ai hésité à le faire pour la finale et à l’allumer en cas de victoire, mais je me suis dit que j’allais la garder pour Noël. C’est une fête très importante. J’ai préféré garder ce côté magique ».

Victime de son succès, la maison diablement décorée fait des ravages auprès des passants et sur les réseaux, attire les selfies, les visites, et même quelques décibels de trop. « Les klaxons, c’est énorme, s’il vous plaît on calme un peu », a demandé Aydin sur Instagram, appelant les curieux à ménager son voisinage. Pas découragé pour autant, il prévoit de faire une « ULTIME décoration », pour fêter un futur nouveau sacre parisien.

On n’ose pas imaginer à quoi ressemble l’intérieur.

