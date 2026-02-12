Quand le PSG est passé à côté de Jérémy Jacquet

Le recruteur doit s’en mordre les doigts. Ce jeudi, une indiscrétion refait surface : il y a quelques années, le Paris Saint-Germain n’a pas eu de coup de cœur pour Jérémy Jacquet alors qu’il avait le phénomène sous les yeux. C’est ballot, quand on sait que depuis Liverpool a déboursé plus de 70 patates pour se l’offrir. C’était lors d’une détection, le joueur était alors en U13 à Joinville. Le club de la capitale a préféré jeter son dévolu sur Sékou Doucouré. Un joueur qui n’a pas eu la même réussite, n’ayant croqué que trois rencontres de Ligue 1 depuis son départ à Nantes en 2024.

Pour Le Parisien, un ancien membre de la cellule recrutement du PSG explique ce choix : « Le PSG hésitait entre lui et Sékou Doucouré, dont le profil était plus dans la philosophie de projection du club. Jacquet avait des qualités mais il semblait moins prêt techniquement ».

Un diamant à polir

Un trou dans le filet qui a profité à Khaled Gaarba, ancien recruteur pour Rennes : « Quand j’ai vu Jérémy la première fois à Joinville, il n’y avait pas énormément de clubs sur lui. Il est revenu pour un stage en fin de saison, à 100 % de ses moyens cette fois, et après avoir encore grandi, c’est là qu’il a mis tout le monde d’accord ». Cette saison, le natif de Bondy s’est révélé au monde entier. Avec 19 matchs au compteur, Jérémy Jacquet s’est imposé comme titulaire indiscutable dans l’équipe bretonne.

Et aujourd’hui, c’est Jérémy qui recale le PSG.

