Raheem Sterling trouve un point de chute aux Pays-Bas

Raheem Sterling trouve un point de chute aux Pays-Bas

Livré, Sterling. Libre de s’engager où bon lui semble après avoir avoir rompu son contrat à Chelsea, Raheem Sterling a choisi sa prochaine destination. L’international anglais s’est engagé ce jeudi avec Feyenoord, second du championnat néerlandais cornaqué par Robin Van Persie.

Le choix de la dernière chance ?

À 31 ans, il quitte son île pour la première fois depuis qu’il est pro, en quête d’un premier match officiel depuis mai 2025, lors de son prêt à Arsenal. Pour la Coupe du monde avec l’Angleterre, ça paraît râpé mais celui qui a fait la tournée des grands ducs en Premier League (Liverpool, Manchester City, Chelsea et Arsenal) peut trouver à Rotterdam une nouvelle impulsion.

Parce qu’une carrière est faite de hauts et de Pays-Bas.

