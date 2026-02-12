Le Real Madrid devra-t-il se passer de Kylian Mbappé ?

Alerte rouge à Madrid ! Selon Eurosport, qui cite l’AFP, l’attaquant star Kylian Mbappé a manqué son deuxième entraînement consécutif avec le Real Madrid. Une absence qui fait planer le risque d’un forfait pour le match de Liga contre la Real Sociedad samedi. Les Madrilènes ont confirmé auprès de l’AFP que l’attaquant avait effectué, à la place des séances régulières, un « travail spécifique en salle ». L’attaquant souffrirait de douleurs au genou gauche et un point sera fait à l’entraînement de vendredi.

Des problèmes au genou

Ce soucis physique peut être une conséquence de sa reprise précipitée après une entorse subie fin 2025, lorsque la Maison Blanche s’effritait. Incontestablement, le joueur de 27 ans reste l’élément clé des Merengues, auteur de 38 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues

A moins que le repas organisé par Arbeloa ne soit pas passé ?

