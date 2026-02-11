Le Real Madrid a trouvé un moyen de bien finir la saison

Un appétit d’ogre pour une meilleure entente ? Ce mardi soir, les joueurs du Real Madrid se sont réunis autour d’un repas collectif au restaurant sans le staff technique. Comme le rapporte Marca, ce dîner aurait été prévu dans le but de renforcer la cohésion entre les Merengues avant la dernière ligne droite de la saison qui comprend notamment les barrages de Ligue des champions contre Benfica.

Situé dans la ville de Madrid et non loin du stade Santiago Bernabéu, le restaurant en question, le « 61 », a été envahi par la foule. Ses abords ont été bondés par des supporters venus attendre la sortie de leurs idoles.

Pour toujours plus de gossip, le quotidien espagnol raconte qu’Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Arda Güler et Ferland Mendy ont été les plus sages en quittant les lieux les premiers, Raúl Asensio étant le dernier à être parti, vers 3 heures du mat’.

🚨 REAL MADRID TEAM DINNER TODAY. pic.twitter.com/8JKhqg50jN — Madrid Zone (@theMadridZone) February 10, 2026

En grands princes, Kylian Mbappé et Vinicius, qui sont membres de l’établissement selon les informations de Marca, ont réglé l’addition.

Florentino Pérez va recevoir une belle note de frais.

