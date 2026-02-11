S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank

JE
Tottenham vire son entraîneur Thomas Frank

Tous les clubs n’annoncent pas le départ de leur coach dans la nuit. Après la défaite à domicile contre Newcastle ce mardi soir, Tottenham a limogé son entraîneur principal Thomas Frank, a officialisé le club londonien ce mercredi matin. 

La veille, pourtant, le technicien se voulait encore confiant, affirmant être « convaincu » qu’il serait toujours sur le banc lors du derby du nord de Londres contre Arsenal, prévu dimanche. Il se disait même « sûr à 1 000 % » d’être l’homme qu’il faut pour occuper le poste d’entraîneur des Spurs. Raté.

La dernière victoire en Premier League remonte à décembre

Mais la pression était devenue trop forte.  Ce mardi soir, les supporters ont hué Frank et réclamé son départ. Et pour cause : la dernière victoire de Tottenham en championnat remonte à décembre.

Au total, les Spurs n’ont remporté que deux de leurs 17 derniers matchs de Premier League et ne comptent désormais plus que cinq points d’avance sur la zone de relégation.

Et pourtant, en Ligue des champions, ça fait top 8.

Le roi des cartons rouges frappe encore

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!