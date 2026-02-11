S’abonner au mag
Mathias Pogba s'exprime au sujet du retour compliqué de son frère

Espoirs déchus. Alors que Paul Pogba n’a disputé que trois petits match avec l’AS Monaco cette saison, son frère Mathias s’est exprimé à propos de son retour au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.

« C’est de la frustration, pas que pour lui mais pour tout le monde dans la famille, déplore Mathias Pogba. Je lui avais dit qu’il ne pouvait pas revenir à 100% tout de suite. On attendait mieux de son retour. La réalité l’a eu. Le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut faire petit à petit sinon il t’envoie des signaux. C’est exactement ce qui lui arrive. »

Pour Pogba, il ne reste plus que la patience

Le retour du champion du monde 2018 sur les terrains est surtout un jeu de patience. « On est patient et endurant, poursuit le natif de Conakry. Il va avoir cette patience pour revenir à son meilleur niveau. Il est en train de travailler. C’est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d’attente. Tu es enthousiaste et tu reçois encore un couteau dans le dos. C’est rebondir encore, et encore. C’est un tout. Il y a l’envie de retrouver les terrains mais le corps dit de ne pas aller trop vite. Il y a des pourcentages partout, physique, cardio, mental… Il faudra être patient. On a toujours été au jour le jour. » Pour rappel, le contrat liant Paul Pogba et l’AS Monaco expire en 2027.

Pas sûr que les dirigeants monégasques aient la même patience.

