L’instabilité sur le banc à l’OM en chiffres

Drôle de nuit à l’OM. L’Olympique de Marseille a annoncé le départ de Roberto De Zerbi dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Le nombre d’entraîneurs sous l’ère Longoria ne cesse de gonfler : jamais un coach étranger n’a réussi à boucler deux saisons complètes sous la présidence de Pablo Longoria.

Jamais un entraineur a fait deux saisons complètes avec l'@OM_Officiel sous Pablo Longoria. Le dernier entraineur étranger ayant fait 2 saisons complètes consécutives avec le club phocéen est Guiseppe Zilizzi 🇮🇹 en 1947/48 et en 1948/49. #DeZerbi #OM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 11, 2026

À l’échelle du club, l’OM s’apprête à connaître son 32e changement d’entraîneur en Ligue 1 depuis 2000, intérimaires inclus.

Longoria va nommer son septième entraîneur

Depuis le début de la présidence de Pablo Longoria, en 2021, les supporters de l’OM ont connu pas moins de six entraîneurs, sans compter les intérims : André Villas-Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et Roberto De Zerbi.

Comme le pose Statsdufoot, le dernier entraîneur étranger ayant effectué deux saisons complètes avec le club phocéen remonte à 1947, avec un certain Giuseppe Zilizzi. L’Italien emmena Marseille vers un titre de champion de France devant Lille à cette époque.

À qui le tour, maintenant ?

Déjà une piste pour remplacer De Zerbi à Marseille ?