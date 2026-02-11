Déjà une piste pour remplacer De Zerbi à Marseille ?

Action, réaction ! Sitôt Roberto De Zerbi sur la touche, voilà que Marseille se met en recherche d’un nouvel entraîneur. Selon les informations de RMC Sport, l’une des pistes privilégiées par le board marseillais mènerait à… Habib Beye. L’ancien joueur de l’OM, tout juste écarté par le Stade rennais, aurait été contacté par le club phocéen pour prendre la relève de l’Italien.

Déjà un rebond pour Beye ?

Avec ses 174 matchs sous le maillot olympien et alors qu’il a été capitaine du club au cœur des années 2000, l’ancien défenseur a toujours été au cœur des rumeurs autour du poste de technicien de l’OM depuis plusieurs années, sans que celles-ci ne se concrétisent jamais. Cette fois-ci, Beye aurait donc été contacté par Marseille et figurerait parmi les premiers choix du club pour occuper le poste le plus exposé du championnat.

Pour le moment, l’intérim devrait être assuré par le duo Jacques Abardonado – Romain Ferrier à l’occasion de la réception de Strasbourg. Un entraîneur sans solution qui remplace un entraîneur sans solution à Marseille ? Après tout, moins fois moins, ça fait plus.

L’instabilité sur le banc à l’OM en chiffres