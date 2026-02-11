Saint-Étienne met à pied son coach des féminines

Il n’y a pas que Timothée Chalamet dans la vie. Alors que son équipe masculine s’est séparé de son entraîneur, voilà que la section féminine lui a emboîté le pas en écartant son coach, Sébastien Joseph. Cette fois-ci, les raisons ne sont pourtant pas sportives. Dans un communiqué, le club explique que son technicien a été mis à pied « en raison de ses déclarations envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue. »

Un après derby houleux

La relève sera assurée par Tom Bouvier, son adjoint, « dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire ». Auprès de L’Équipe, le principal concerné a confirmé sa mise à pied, sans pour autant se montrer plus loquace : « Je préparerai ma défense quand j’aurais pris connaissance des faits qui me sont reprochés ». Après le derby lourdement perdu face à OL Lyonnes, la situation aurait rapidement escaladé dans les travées du Groupama Stadium, l’entraîneur se montrant très véhément envers Cécile Bessière, arbitre du derby, alors que le président de l’Association, Jean-Marc Barsotti, aurait lui aussi tenu des propos déplacés envers l’officielle.

En raison de ses déclarations envers un officiel, l'ASSE a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Sébastien Joseph, entraîneur de son équipe féminine professionnelle. Le club réaffirme son attachement à un football respectueux et sans haine. ℹ️ https://t.co/9fJcqz30De pic.twitter.com/RXOIMfMgVe — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) February 11, 2026

Un comportement rapporté dans deux rapports, de l’arbitre, mais aussi du délégué du match, toujours selon le quotidien, qui cite des propos inacceptables : « Elle nous a n… cette sale p…, elle(s) nous n… (nt) tous les week-ends ». Si ces propos sont avérés, ça mérite largement un petit tour chez France Travail.

