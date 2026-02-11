S’abonner au mag
Saint-Étienne met à pied son coach des féminines

Il n’y a pas que Timothée Chalamet dans la vie. Alors que son équipe masculine s’est séparé de son entraîneur, voilà que la section féminine lui a emboîté le pas en écartant son coach, Sébastien Joseph. Cette fois-ci, les raisons ne sont pourtant pas sportives. Dans un communiqué, le club explique que son technicien a été mis à pied « en raison de ses déclarations envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue. »

Un après derby houleux

La relève sera assurée par Tom Bouvier, son adjoint, « dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire ». Auprès de L’Équipe, le principal concerné a confirmé sa mise à pied, sans pour autant se montrer plus loquace : « Je préparerai ma défense quand j’aurais pris connaissance des faits qui me sont reprochés ». Après le derby lourdement perdu face à OL Lyonnes, la situation aurait rapidement escaladé dans les travées du Groupama Stadium, l’entraîneur se montrant très véhément envers Cécile Bessière, arbitre du derby, alors que le président de l’Association, Jean-Marc Barsotti, aurait lui aussi tenu des propos déplacés envers l’officielle.

Un comportement rapporté dans deux rapports, de l’arbitre, mais aussi du délégué du match, toujours selon le quotidien, qui cite des propos inacceptables : « Elle nous a n… cette sale p…, elle(s) nous n… (nt) tous les week-ends ». Si ces propos sont avérés, ça mérite largement un petit tour chez France Travail.

L’OL Lyonnes remporte son 31e derby face à Saint-Étienne

