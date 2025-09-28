S’abonner au mag
  • France
  • AS Saint-Étienne

L’UNFP recadre un entraîneur de Première Ligue

Action réaction.

Défaite ce samedi par le Paris FC dans le cadre de la troisième journée de Première Ligue (2-0), l’AS Saint-Étienne est toujours lanterne rouge du classement de la Première Ligue. Cette situation a passablement agacé l’entraîneur des Vertes, Sébastien Joseph, lequel n’a pas mâché ses mots après la rencontre : « Je vois des joueuses qui ont déjà un niveau excellent pour certaines, puis d’autres j’ai l’impression qu’elles sont perdues en France et qu’elles sont venues en vacances, s’il faut les renvoyer chez elles à la prochaine trêve, on le fera », a lâché l’ancien technicien de l’ASJ Soyaux.

L’UNFP ironise

Au lendemain de cette déclaration choc, l’UNFP a réagi sur le réseau social Xanciennementtwitter pour recadrer Joseph : «Sans aller jusqu’à le féliciter, l’UNFP – qui veut ici aussi que soient accordés aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes – remercie l’entraîneur de l’ASSE féminine, a ironisé le syndicat des joueurs et joueuses professionnelles. En affirmant qu’il renverrait chez elles à la trêve les joueuses dont il ne serait pas satisfait, il confirme l’obligation de protéger les contrats des footballeuses professionnelles dans une convention collective qui reste à finaliser et dont la signature achoppe notamment sur ce point… »

Révolutionnaire malgré lui.

Il se fait passer pour un médecin pour voler des sous-vêtements de footballeuses

