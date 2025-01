Le staff des Bleues en prend plein les yeux à Fleury

Fleury méchant.

Une grosse dizaine de jours après un nul joliment glané contre le PSG et une victoire fleuve en Coupe de France contre Orvault (12-0), Fleury confirme sa bonne forme actuelle. À l’occasion de la 13e journée de Première Ligue, les joueuses de Frédéric Biancalani ont atomisé une équipe de Saint-Étienne qui prend décidément beaucoup de buts dans toutes ses sections seniors (deuxième pire défense du championnat). Une victoire 6-0, obtenue grâce à des buts de Faustine Robert, Aissata Traore, Airine Fontaine et un triplé de Batcheba Louis.

FC Fleury 91 / ASSE ce soir avec mes adjoints Lionel Letizi et Stéphane Saillant ⚽️ Le travail se poursuit 🇫🇷 pic.twitter.com/exisZSIxKO — Laurent Bonadei (@LaurentBonadei) January 17, 2025

Un succès obtenu sous les yeux du staff de l’équipe de France, puisque Laurent Bonadei, Lionel Letizi et Stéphane Saillant étaient présents dans la fraîcheur hivernale des gradins du stade Robert-Bobin, certainement pour observer quelques joueuses, alors que les Bleues commencent leur campagne de Ligue des nations fin février face à la Norvège et l’Islande. Une tournée que les trois compères devraient logiquement prolonger au Parc des Princes ce samedi soir, avec le duel attendu entre le PSG et l’OL. En attendant, Fleury reprend provisoirement la quatrième place et l’ultime strapontin pour les play-off, alors que l’ASSE est huitième.

On attend le selfie au Parc maintenant !

