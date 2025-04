Le Betis accroche le Barça

Barcelone 1-1 Betis

Buts : Gavi (7e) pour le Barça // Natan (17e) pour le Betis

Un peu trop gentil, ce Barça.

Le Real ayant chuté à la maison plus tôt dans la journée, Barcelone avait un boulevard pour prendre de l’avance en tête de la Liga. Mais il a été embêté à Montjuïc par le Betis, qui n’a rien lâché (1-1). Gavi avait pourtant ouvert la marque rapidement d’une frappe croisée, à la suite d’une merveille de passe de Ferran Torres (1-0, 7e). Mais dix minutes plus tard, Natan s’est élevé plus haut que tout le monde sur un corner et a placé un coup de casque imparable (1-1, 17e).

Quatre points d’avance, pas six

La suite a ressemblé à un attaque-défense géant, avec le Barça poussant jusqu’au bout du bout pour prendre trois points très importants. Mais les Sévillans, solides et solidaires, n’ont plus cédé jusqu’au coup de sifflet final. Il y aura certainement quelques regrets pour les Catalans, qui auraient pu prendre six longueurs d’avance devant le Real et qui doivent finalement se contenter de quatre unités seulement.

Et ce n’est pas non plus le meilleur moyen de préparer un quart de finale de Ligue des champions face à Dortmund…

