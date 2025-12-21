Digard n’est pas chasseur, mais il vide son chargeur.

Deux clubs de Ligue 1 ont été éliminés de la Coupe de France par un adversaire d’une division inférieure ce week-end : Brest, tombé aux tirs au but à Avranches, et Le Havre, battu par Amiens ce dimanche (0-2). Didier Digard a sérieusement tancé ses joueurs à l’issue de cette défaite contre le 14e de Ligue 2.

« Personne n’a le talent pour être une star »

« Tout le monde n’a pas fait en sorte qu’on puisse se qualifier aujourd’hui, a-t-il lâché, comme le rapporte L’Equipe. Quand c’est la Coupe de France, et je ne l’avais pas senti, peut-être que ça intéresse moins en fait. C’est une terrible erreur, quand on a un coach comme moi, de penser qu’il y a des matchs qui ne sont pas intéressants. (…) À partir du moment où quelqu’un pense qu’un match de Coupe de France n’est pas important ou moins important que le championnat, ou que son temps de jeu est plus important que le bien de l’équipe, c’est qu’on ne va pas dans le même sens. »

Le coach havrais a regretté que ses joueurs viennent « toquer pour vouloir jouer » mais qu’ils ne profitent pas de ce genre d’opportunités derrière. « Ce sont des choses qu’on réglera entre nous, mais c’est un état d’esprit qui ne me convient pas, ne me ressemble pas. (…) Notre star, c’est l’équipe, car personne n’a le talent pour être une star. »

Ses joueurs ont deux semaines pour y penser.

