Monaco continue de piétiner avec un triste nul au Havre

Le Havre 0-0 Monaco

Ridiculisée par le Real Madrid en Ligue des champions (6-1) et sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1, l’AS Monaco n’avait d’autre choix que de réagir pour garder un mince espoir de rester en vie dans la course au top 4 face au Havre ce samedi soir. Objectif partiellement raté avec un triste match nul et vierge. Dès le début de la rencontre, il ne fallait pas être devin pour comprendre que les protégés de Sébastien Pocognoli allaient encore piétiner avec la sortie sur blessure de la recrue Wout Faes à la 28e minute. Le premier acte fermé n’a été marqué que par un frisson signé George Ilenikhena. À la réception d’un centre de Kassoum Ouattara côté droit, l’attaquant a repris le ballon de la tête au premier poteau, mais sa reprise a frôlé le poteau (41e).

Le HAC peut nourrir des regrets

Trop peu offensifs dans le premier acte, les Normands, conscients qu’ils peuvent réaliser un bon coup, se montrent davantage incisifs en seconde période. Pas aidés par la sortie d’Eric Dier, lui aussi blessé, les Monégasques subissent, et sont même tout près d’encaisser un pion sur un corner où Denis Zakaria a failli marquer contre son camp. Dans une rencontre où il n’y aura eu que deux tirs cadrés de chaque côté, le nul apparaît logique au terme d’une partie qui ne s’est emballée que dans les derniers instants sans pour autant accoucher d’un but. Le HAC prend un bon point pour le maintien et remonte provisoirement à la 13e place, tandis que l’ASM, qui n’a plus remporté un match de Ligue 1 depuis fin novembre, pointe désormais à la 10e place, à 9 points de la quatrième place.

HAC (3-4-1-2) : Mpasi-Nzau – Sangante, Seko, R. Ndiaye (Kechta, 90e+3) – Nego, Ebonog, Gourna- Douath, Zouaoui (Koffi, 65e) – Mambimbi (Obougou (65e) – Samatta (I. Soumaré, 46e), Quetant (Boufal, 65e). Entraîneur : Didier Digard.

ASM (4-2-2-2) : Köhn – K. Ouattara, Kehrer, Faes (Dier, 29e, Teze (71e), C. Henrique – L. Camara, Akliouche – Zakaria, Golovin – Ilenikhena, Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.