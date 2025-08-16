Monaco assure tranquillement contre Le Havre

Sans forcer et avec ses recrues Hrádecký et Dier titulaires, l'AS Monaco a pris le meilleur sur Le Havre. Courageux mais limités, les Havrais vont sans doute galérer cette saison.

Monaco 3-1 Le Havre

Buts : Lloris (CSC, 32e), Dier (61e) et Akliouche (74e) pour les Monégasques // Ndiaye (67e) pour les Havrais

Il y a deux championnats de France 2025-2026. D’un côté, il y a ceux qui arrivent à avoir un peu d’argent, jouent l’Europe et ont été actifs cet été. Rennes, Marseille, Lyon, Monaco… De l’autre, il y a ceux qui n’ont pas ou peu recruté et qui font gaffe. Angers, Nantes, Metz, Le Havre… L’opposition Monaco-Le Havre a vu ces deux mondes s’affronter, donc : des Monégasques largement dominateurs et des Havrais courageux, mais limités. Au bout, la logique a été respectée (3-1).

Avec la titularisation de ses recrues Lukáš Hrádecký ou Eric Dier, et sous le regard de Paul Pogba sapé avec un maillot du Monaco des années 1990 sponsor Liptonic, les Monégasques ont tenu la balle. Takumi Minamino et Mika Biereth ont tenté, d’abord sans succès. Les Havrais, repliés derrière, ont procédé par contre dans une partie sans grosse intensité. Bien aidé par Gautier Lloris, le centre contré de Golovine a finalement permis à Monaco de passer le col de catégorie 1 (1-0, 32e). Maghnes Akliouche a ensuite touché le poteau (45e+3).

Le Havre longtemps dans le game

Si Le Havre a changé ses deux gardiens cet été (les deux anciens sont encore sans club), la doublette Diaw-Mpasi débarquée de Rodez aura du boulot. Mory Diaw a été un peu trop passif sur sa ligne pour permettre à Eric Dier de couper un corner de Lamine Camara, Monaco passant en catégorie 2 (2-0, 61e). Irrattrapable ?

Le 1er but d'Eric Dier sous la tunique monégasque ! 🌟 Vous avez apprécié ? Paul Pogba aussi visiblement 😜#ASMHAC pic.twitter.com/uMh0oZzaaO — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2025

Le Havre a mis beaucoup de cœur pour espérer être sauvé par une panenka finale d’Abdoulaye Touré, et en a fait preuve : bien aidé par Vanderson, l’ancien Sochalien est entré sur son pied droit et a ajouté un brin de suspens à la fin de match (2-1, 67e). Suspense de courte durée puisqu’après un long raid de Denis Zakaria, Maghnes Akliouche a poussé la balle dans le but vide (3-1, 75e). Catégorie 3. Est-ce tirer une conclusion hâtive que de dire que les Havrais devront batailler toute la saison ?

Monaco (4-2-3-1) : Hrádecký – Teze (Vanderson, 63e), Dier, Mawissa, Caio Henrique – Camara (Ben Seghir, 63e), Zakaria – Akliouche, Minamino (Ilenikhena, 81e), Golovine (Bamba, 89e) – Biereth (Brunner, 81e). Entraîneur : Adi Hütter.

Le Havre (4-3-3) : Diaw – Sangante (Kyeremeh, 78e), Youté (Mambimbi, 78e) – Lloris, Zouaoui – Seko, Ebonog (Samatta, 58e), Ndiaye (Mossengo, 79e) – Namli (Doucouré, 58e), Soumaré, Kechta. Entraîneur : Didier Digard.

