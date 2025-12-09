Émerse Faé justifie ses choix pour la CAN

Un éléphant, ça (se) trompe énormément ?

La liste des 26 joueurs de la Côte d’Ivoire annoncée ce mardi après-midi par Émerse Faé a (déjà) fait couler beaucoup d’encre au pays des pachydermes. Tout aussi remarquée que le retour de Wilfried Zaha, l’absence de Nicolas Pépé n’en finit plus de faire parler d’elle. Actuellement troisième de Liga avec Villarreal, l’ailier droit comptabilise 20 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour deux buts et une passe dé inscrits.

Sur Instagram, il a accepté la sentence avec amertume : « Double peine pour moi. C’est le football, c’est la vie. Merci à la Liga, à mon club de Villarreal et à toutes les personnes qui m’ont soutenu après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers. »

Quelques jours plus tôt, le joueur avait en effet été victime d’un raid haineux en ligne après une pique envoyée au Maroc à l’occasion d’une interview avec l’influenceur algérien Just Riyadh : « On a sorti l’Algérie au premier tour de la CAN 2021 au Cameroun. On a trois étoiles et vous (l’Algérie, NDLR) n’en avez que deux. Mais attention aux Marocains, ils sont là. Ils ont combien d’étoiles, eux ? Une ? Ils ont dû gagner ça en 1818, on n’était pas nés, même mon daron n’était pas né ! »

Visiblement, l’incident a pu avoir un effet dans le choix final d’Émerse Faé puisque, selon lui, la non-sélection de Pépé « n’est pas une sanction sportive ». En conférence de presse, l’ancien Niçois a développé son propos en précisant que « si l’on s’en tenait au volet sportif, il serait bien évidemment avec nous. […] Pour faire une liste, il faut tenir compte de beaucoup d’éléments, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Tous ces éléments ont fait que Nico n’est pas sur la liste. »

Le pays de l’hospitalité n’a visiblement voulu prendre aucun risque avec ses futurs hôtes marocains.

