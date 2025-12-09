La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1

Se relever après la chute.

Deux jours après la victoire de l’AJ Auxerre face à Metz, la Direction de l’arbitrage revient sur l’action qui a tout débloqué. À la 33e minute, le centre de Danny Namaso termine sa course… sur le bras du Messin Sadibou Sané. L’arbitre, Éric Wattellier, pris dans le trafic, laisse jouer, certain de n’avoir rien loupé. Sauf que la vidéo, elle, décortique la scène : un bras « presque à l’horizontale », « très significativement éloigné du corps », bref tout ce qu’il faut pour « augmenter artificiellement la surface » selon la DTA.

Logiquement rappelé au bord du terrain, l’arbitre finit par accorder un penalty « justement sanctionné », dans un match où chaque mètre carré ressemblait à un péage. Une main invisible en direct, flagrante au ralenti.

Nice-Angers : la semelle « sans maîtrise » qui vire au rouge

La DTA s’est aussi penchée sur une autre action, beaucoup moins subtile : la 52e minute à Nice. Tom Louchet arrive en mode pied-de-biche sur l’Angevin Jacques Ekomie, semelle directement plantée sur la jambe, et l’arbitre, pensant n’avoir vu qu’une « semelle sur le pied », brandit un jaune presque gêné.

La VAR, moins sensible, revoit la scène : geste « réalisé avec force et intensité », « sans maîtrise », contact « particulièrement marqué », danger clair pour l’intégrité du joueur angevin. Un petit tour au moniteur, et Jérémy Stinat corrige : carton rouge. L’expulsion s’écrivait déjà au moment du bruit de la semelle et pressentie par l’arbitre vidéo Alexandre Castro : « Elle est très au-dessus. »

Pour un cirque, cette acrobatie semble bien loupée.

