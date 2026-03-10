S’abonner au mag
Le Bayern Munich réduit l’Atalanta en poussière

  Atalanta 1-6 Bayern Munich

Buts : Pašalić (90e+3) // Stanišić (12e), Olise (22e & 64e), Gnabry (25e), Jackson (52e) et Musiala (67e) pour le Rekordmeister

La Dea dans le nez ! Ce mardi, le Bayern Munich a balancé une gifle monumentale à l’Atalanta Bergame, comme on en voit rarement en huitièmes de finale de Ligue des champions (1-6). Les Bavarois ont – sauf miracle digne des plus grands exploits de l’histoire du foot – d’ores et déjà validé leur ticket pour les quarts avant le match retour mercredi. L’Italie, elle, regarde son dernier représentant en C1 se prendre une déculottée historique, et n’a certainement pas hâte d’assister au match retour à l’Allianz Arena.

Un grand Michael Olise

Les Lombards espéraient peut-être créer l’exploit en voyant Harry Kane, blessé le week-end dernier, commencer la rencontre sur le banc. Mais le Bayern Munich ne leur a pas laissé le temps de rêver : à peine 25 minutes jouées, et déjà un gros 0-3 sur le tableau d’affichage. Le premier but de Josip Stanišić sur corner, face à une défense absolument passive, donne le ton (0-1, 12e). Michael Olise, lui, a enfilé son costume des grands soirs : une frappe enroulée pour faire la différence (0-2, 22e) avant de lancer parfaitement Serge Gnabry (0-3, 25e).

En seconde période, bis repetita : Nicolas Jackson frappe sur contre-attaque (0-4, 52e), Olise envoie un nouvel enroulé au fond des filets (0-5, 64e), et Jamal Musiala y va lui aussi de son petit pion après un joli débordement de Jackson (0-6, 67e). Et comme tout bon grand frère qui a bien déglingué son petit frère sur FIFA tout au long de l’après-midi, le Bayern laisse la manette à l’Atalanta dans les derniers instants pour permettre à Mario Pašalić d’inscrire le but pour l’honneur (1-6, 90e+3). Bergame over.

