L'Angleterre est préparée à la chaleur américaine

Le heat de l’été. Vainqueure 3-0 au bout d’une rencontre maîtrisée face au Costa Rica, la sélection anglaise a dû jouer une heure plus tard à cause de la pluie diluvienne à Orlando. La météo capricieuse l’aura été jusqu’au bout : à 17 heures, heure locale du coup d’envoi, il faisait 28 degrés, ressenti 30 en Floride. Une température que les Anglais expérimenteront lors de deux des trois matchs de leur phase de groupes, selon une étude de Bloomberg, l’autre ayant lieu dans un stade climatisé.

33 degrés en match amical

« Nous voulions passer un cap en termes d’intensité, d’engagement et de cohésion, et nous l’avons fait, appuyait le sélectionneur Thomas Tuchel en conférence de presse. Nous avons vu l’effet du travail à l’entraînement. Nous constatons l’adaptation à la chaleur, l’adaptation au climat »

Le 6 juin, les Anglais avaient affronté la Nouvelle-Zélande sous une chaleur torride de 33 degrés, à Tampa. « Les pauses fraîcheurs sont bénéfiques », avait déclaré Harry Kane après le match à la BBC. « On parle beaucoup de la chaleur, mais je ne pense pas que ce sera un facteur aussi important qu’on le prétend. On s’entraîne dans ces conditions, et ce n’est pas si terrible. »

Le capitaine fait partie des quatre joueurs qui ne jouent pas en Premier League, ça fait quand même 85 % de l’effectif habitué à une météo british.

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