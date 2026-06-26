Pronostic Croatie Ghana : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Pronostic Croatie Ghana : notre analyse, les meilleures cotes Coupe du Monde 2026 et le pari recommandé (victoire croate ou moins de 2,5 buts). Découvrez notre prono !

Informations clés Croatie 3e du groupe avec 3 points, doit gagner pour se qualifier.

Ghana invaincu (4 pts), deux clean sheets sur ses 5 derniers matchs.

Aucune confrontation récente entre Croatie et Ghana.

Croatie a marqué lors de 4 de ses 5 dernières rencontres.

Pari bonus : moins de 2,5 buts coté à 5,50.

Infos du match Stade Philadelphia Stadium (Philadelphia, PA, USA) — capacité 68 324 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Croatie Zlatko Dalic Entraîneur Ghana Carlos Queiroz

Avec quatre points, le Ghana arrive à ce dernier rendez-vous de la phase de groupe en position favorable pour se qualifier, là où la Croatie, troisième avec trois unités, doit impérativement l’emporter pour assurer sa place en huitièmes sans dépendre des résultats annexes. Le Ghana, invaincu jusqu’ici et solide défensivement, s’appuie sur une prestation encourageante contre l’Angleterre (0-0). Côté croate, la victoire obtenue face au Panama (1-0) a permis de se relancer, mais l’équipe de Zlatko Dalić reste sous pression après un début de tournoi compliqué. La dynamique des deux sélections, entre pragmatisme ghanéen et nécessité de victoire chez les Croates, dessine une rencontre où l’enjeu primera sur le spectacle dans le grand stade de Philadelphie.

Pour suivre l’évolution des autres groupes et maximiser vos paris, vous pouvez également consulter l’actualité sur d’autres rencontres majeures, comme notre pronostic Uruguay Espagne.

Le contexte du match Croatie – Ghana

Le match Croatie – Ghana s’annonce décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La position favorable du Ghana et l’obligation de victoire pour la Croatie rendent ce duel particulièrement stratégique, chaque détail pouvant faire la différence dans ce choc du groupe.

L’expérience croate face au bloc du Ghana : avantage Croatie sur la dynamique

Forme récente de la Croatie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Panama 0-1 Croatie W 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie L 07/06/2026 Croatie 2-1 Slovénie W 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique L 01/04/2026 Brésil 3-1 Croatie L

Après une entame difficile contre l’Angleterre (2-4) et un revers à domicile face à la Belgique (0-2), la Croatie a réagi en dominant la Slovénie (2-1) puis le Panama (1-0) sur terrain neutre. Malgré trois défaites sur les cinq derniers matchs, les coéquipiers de Luka Modrić ont montré des ressources mentales pour rester en course. La défense reste toutefois perméable (10 buts encaissés sur la période), tandis que l’attaque parvient à marquer dans quatre rencontres sur cinq. La seule clean sheet obtenue, contre le Panama, témoigne d’une capacité de réaction mais aussi d’une marge de progression défensive indispensable à ce niveau de compétition.

Forme récente du Ghana

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Angleterre 0-0 Ghana D 17/06/2026 Ghana 1-0 Panama W 02/06/2026 Pays de Galles 1-1 Ghana D 23/05/2026 Mexique 2-0 Ghana L 30/03/2026 Allemagne 2-1 Ghana L

Le Ghana reste sur trois matchs sans défaite, dont un nul solide face à l’Angleterre et une victoire courte contre le Panama. Les joueurs de Carlos Queiroz n’ont encaissé qu’un seul but lors de leurs trois dernières sorties, confirmant la solidité de leur bloc défensif (2 clean sheets sur 5). Toutefois, la production offensive demeure limitée avec trois buts inscrits sur la période, et deux matchs sans marquer. À l’extérieur, la série est moins encourageante (aucune victoire sur les quatre derniers déplacements), ce qui pourrait peser dans la balance sur terrain neutre.

Pour compléter vos analyses, découvrez aussi notre pronostic Cape Verde Islands Arabie saoudite pour la Coupe du monde 2026.

Historique des confrontations

La rencontre Croatie – Ghana sera inédite, les deux équipes ne s’étant jamais affrontées récemment en compétition officielle ou amicale.

Notre pronostic pour Croatie – Ghana

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► Le pari « Croatie vainqueur » est coté à 1,75. Cette cote traduit une probabilité implicite d’environ 57 %. La nécessité de victoire pour la Croatie et sa capacité offensive à marquer lors de quatre de ses cinq derniers matchs plaident en faveur de ce pronostic Croatie – Ghana. En face, le Ghana n’a pas gagné à l’extérieur depuis cinq rencontres et marque peu, ce qui limite ses marges. Cependant, la dynamique défensive des Black Stars (deux clean sheets récents, notamment face à l’Angleterre) et leur position de force au classement rendent le scénario du nul plausible, surtout si la Croatie peine à concrétiser.

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Notre pari bonus pour Croatie – Ghana

Le pari « moins de 2,5 buts », coté à 5,50, s’appuie sur la tendance du Ghana à fermer le jeu (un seul match à plus de 2,5 buts sur cinq, deux clean sheets) et sur la difficulté de la Croatie à emballer ses rencontres face à des blocs bas. Ce scénario, déjà observé lors du 0-0 contre l’Angleterre, reste incertain mais trouve une base rationnelle dans les chiffres récents.

Rien n’est jamais acquis dans un match à élimination directe, surtout avec des profils aussi contrastés. Les chiffres soulignent l’avantage croate, mais la prudence reste de mise au vu du parcours solide du Ghana. Le pronostic Croatie – Ghana s’annonce donc serré, entre pragmatisme défensif ghanéen et obligation de résultat côté croate.

Le sorcier ghanéen a libéré Harry Kane de son sort